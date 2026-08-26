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  3. Очакванията преди АЕК - Левски: Какво казаха феновете преди реванша? (Видео)

Очакванията преди АЕК - Левски: Какво казаха феновете преди реванша? (Видео)

  • 26 авг 2026 | 09:40
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Днес от 22:00 часа Левски гостува на АЕК в решаващ реванш от европейските турнири. След като първата среща в София приключи при нулево равенство, интригата остава напълно отворена и всичко ще се реши тази вечер.

Екипът на Sportal.bg попита феновете какви са техните очаквания и прогнози за сблъсъка. Сред сините привърженици преобладава оптимизмът — мнозина очакват здрав и оспорван двубой, който може да стигне до продължения или дузпи, но с краен успех за българския тим. Прогнозите варират от минимални победи с 1:0 и 2:1 за Левски до драма на дузпи с ключови спасявания на Светослав Вуцов, макар че не липсват и по-скептични мнения в полза на домакините.

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време
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