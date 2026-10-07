Йорданка Христова посети новата "Армия"

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова, която не крие симпатиите си към ЦСКА, посети стадион "Българска армия". Музикалната знаменитост използва социалните мрежи, за да публикува няколко снимки от спортното съоръжение в Борисовата градина, което съвсем скоро ще бъде открито.

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Както е известно, "Армията" вече прие първото си официално събитие. То беше представянето на новия страши треньор на "червените" Маркус Гиздол в понеделник.

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Очаква се в края на октомври отборът да се завърне в своя дом. Желанието на ръководството е това да се случи в домакинството на Славия от 14-ия кръг на efbet Лига. По програма то е предвидено за 30 октомври. Проблемът е, че този ден е петък, а от клуба искат мачът да е в събота или неделя.

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