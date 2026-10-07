Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Йорданка Христова посети новата "Армия"

  • 7 окт 2026 | 09:19
  • 316
  • 1

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова, която не крие симпатиите си към ЦСКА, посети стадион "Българска армия". Музикалната знаменитост използва социалните мрежи, за да публикува няколко снимки от спортното съоръжение в Борисовата градина, което съвсем скоро ще бъде открито.

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа
Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

Както е известно, "Армията" вече прие първото си официално събитие. То беше представянето на новия страши треньор на "червените" Маркус Гиздол в понеделник.

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Очаква се в края на октомври отборът да се завърне в своя дом. Желанието на ръководството е това да се случи в домакинството на Славия от 14-ия кръг на efbet Лига. По програма то е предвидено за 30 октомври. Проблемът е, че този ден е петък, а от клуба искат мачът да е в събота или неделя. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Краев "жегна" бившия селекционер: Излизахме без план и тактика, очаквахме да се сбием

Краев "жегна" бившия селекционер: Излизахме без план и тактика, очаквахме да се сбием

  • 7 окт 2026 | 00:33
  • 29540
  • 13
Балов: Не трябва да вдигаме много главите

Балов: Не трябва да вдигаме много главите

  • 7 окт 2026 | 00:14
  • 2088
  • 5
Атанас Илиев: Заслужено победихме, дано оттук нещата тръгнат нагоре

Атанас Илиев: Заслужено победихме, дано оттук нещата тръгнат нагоре

  • 7 окт 2026 | 00:09
  • 1415
  • 3
Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик

Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик

  • 7 окт 2026 | 00:02
  • 9013
  • 5
Груев: Свалям шапка на отбора, горд съм

Груев: Свалям шапка на отбора, горд съм

  • 6 окт 2026 | 23:51
  • 6549
  • 17
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 146004
  • 351
Виж всички

Водещи Новини

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 43367
  • 82
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 146004
  • 351
Последно сбогом с Илиян Филипов: днес е поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

Последно сбогом с Илиян Филипов: днес е поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

  • 7 окт 2026 | 09:37
  • 203
  • 0
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 36100
  • 67
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 28651
  • 22
Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

  • 6 окт 2026 | 21:45
  • 32062
  • 106