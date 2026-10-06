Съставите на Хърватия и Испания

Хърватия приема Испания в среща от Лигата на нациите. Преди няколко дни "шахматистите" допуснаха най-тежката загуба в историята си, когато отстъпиха на Англия с 0:7. Тогава те бяха наказани и играха пред около 6000 деца в Риека, а сега се надяват на сериозна подкрепа в Сплит. Световните шампиони са безгрешни и записаха три победи, като отбелязаха 10 гола.

Луис де ла Фуенте е направил пет промени от мача с Чехия, в който дебюти направиха Роберто Фернандес и Иван Фреснеда. Само Аймерик Лапорт е останал от защитата, а там се завръщат Марк Кукурея, Пау Кубарси и Марк Пубий. Микел Оярсабал ще води атаката, а Унай Симон отново е на вратата.

🚨 Con este 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 vamos a buscar la clasificación para los cuartos de final. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/AYxeV2R9tT — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2026

Славен Билич е направил четири промени от двубоя с Англия. Йосип Шутало влиза в центъра на зищитата, Йошко Гвардиол ще действа отляво на отбратата. Кристиян Якич ще действа в средата на терена заедно с Лука Модрич. Игор Матанович заменя Петър Муса на върха на атаката, а Никола Влашич също е титуляр.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago