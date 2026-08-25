Горещина посрещна Левски в Атина

Слушай на живо: AEK - Левски

Отборът на Левски вече е в Гърция, където утре футболистите на Хулио Веласкес ще премерят сили с АЕК в срещата реванш от плейофите на Шампионска лига.

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Полетът беше около 60 минути и премина в отлично настроение, което бе направено от фенове, които пътуваха с отбора. "Сините" бяха посрещнати от горещо време в гръцката столица - 34 градуса по Целзий.



МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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