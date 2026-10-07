Алекс Колев: Взаимовръзката Русев-Илиев беше ключова, разбират се със затворени очи

Бившият централен нападател на националния отбор и Левски Александър Колев отличи представянето на атакуващите футболисти на България при победата с 2:0 като гост на Люксембург в Лигата на нациите. В гостуването си в Sportal Studio Live 33-годишният таран обърна специално внимание на Кристиян Балов, който според него е нетипичен за българските стандарти футболист.

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"Кристиян Балов е доста разчупен футболист. Влиза навътре и търси силния си десен крак. Днес ми направи впечатление и че се справи много добре във фаза защита", коментира Колев.

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Той похвали и действията на Мартин Минчев по десния фланг, като акцентира върху качеството на центриранията му. Най-сериозно внимание Колев отдели на тандема между Георги Русев и Атанас Илиев. Двамата се познават отлично от съвместната си работа в ЦСКА 1948, а това според бившия национал се е пренесло и в представянето им с фланелката на България.

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"Взаимовръзката между Гошо Русев и Наско Илиев беше ключова. Те се разбират със затворени очи. Личи си, че това партньорство от ЦСКА 1948 се пренася и в националния отбор", заяви Колев.

Именно Русев се отчете с асистенция за втория гол на Илиев, който оформи крайното 2:0. България стигна до успеха с две попадения още през първото полувреме, след като преди това Кристиян Балов откри резултата.

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Снимки: Startphoto