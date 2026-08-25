Ясно е кога Левски и ЦСКА ще научат следващите си съперници в Европа

Ако Левски елиминира АЕК в плейофния кръг на Шампионска лига, “сините” ще се озоват в основната фаза на турнира. Първият мач между двата тима в София завърши 0:0, а утре от 22:00 часа предстои реванш в Атина.

Жребият за основната фаза ще се тегли на 27 август (четвъртък) в Монако и е с начален час 19:00.

При положение, че българският шампион отпадне от гърците, той отива в основната фаза на Лига Европа. Жребият за втория по сила европейски клубен турнир отново ще се тегли в Монако, но на 28 август (четвъртък) от 14:00 часа.

На него ще е и ЦСКА, ако преодолее ОФИ (Крит). Първият сблъсък завърши 3:0 в полза на гърците, а в четвъртък предстои реванш в София.

Веднага след жребия на ЛЕ ще е и този за Лига на конференциите. Там ще е ЦСКА, ако отпадне от ОФИ.

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