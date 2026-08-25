В Гърция отличиха кой е ключовият играч на АЕК

Слушай на живо: AEK - Левски

Sportal.gr направи анализ преди утрешния решителен мач между АЕК и Левски за класиране в основната фаза на Шампионската лига. Медията се фокусира върху ключовото влияние на новото попълнение на гърците - Ловро Маер в първия двубой, който завърши 0:0 на стадион "Васил Левски".

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Ето какво се казва в анализа:

За целия клуб АЕК, но най-вече за треньора Марко Николич, до сряда вечерта не съществува нищо друго освен реваншът срещу Левски. Залогът е огромен – класиране в груповата фаза на Шампионската лига. Това минава през задължителна победа с какъвто и да е резултат, поради което основната цел в плана на Николич е да намери начин да преодолее доказано добрата защита на българския тим.

Сръбският наставник на АЕК обаче разполага с „ключ“ за тази задача. И той си има име – Ловро Майер. Още от привличането на хърватския полузащитник, Николич планираше да му повери цялата организация на играта на отбора. Треньорът отлично знае на какво е способен Маер с топка в крака, а това се видя и в първия мач срещу Левски в София миналата седмица.

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Почти всяка атака на АЕК, докато хърватинът беше на терена, минаваше през него. Всички статични положения, особено корнерите, също бяха изпълнени от него. Но най-важното е, че най-опасните положения за гръцкия тим започваха именно от неговите крака. С левия си крак Маер изведе Йович на стрелкова позиция, но ударът на сърбина срещна гредата. С десния си крак пък хърватинът центрира остро, като Йович почти сигурно щеше да отбележи, ако Мукуди не бе отклонил леко топката.

Маер постоянно намираше начини да пробие отбраната на българите. Точно това очаква Николич от хърватския халф и в утрешния реванш в Неа Филаделфия. Сръбският треньор дори се погрижи да запази Маер свеж, като не го пусна титуляр в мача с Ираклис, а му даде игрови минути през второто полувреме, за да поддържа ритъм. Очакванията към него в предстоящия двубой с Левски са огромни, особено в творчески план, като топката ще минава често през неговите крака.

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