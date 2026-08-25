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Очаквайте: Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
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Левски с важна информация за феновете на "сините" в Атина

  • 25 авг 2026 | 15:21
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Слушай на живо: AEK - Левски

От Левски излязоха с важна информация за феновете, които ще посетят мача на тима срещу АЕК в Атина от плейофите на Шампионската лига.

Ето какво информират от "сините":

По разпореждане на организаторите на мача АЕК – „Левски“ е обособен meeting point за привържениците на „сините“, които ще подкрепят любимия отбор в реванша от плейофа на UEFA Champions League в Атина. Той се намира в близост до Олимпийския стадион и ще бъде отворен в 17:00 часа.

https://bit.ly/4zDkIdZ

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Организаторите на срещата препоръчват превозните средства на привържениците на „Левски“ да бъдат паркирани в обособената за тази цел зона при meeting point. Придвижването до стадион „АЕК Арена“ ще става с автобуси. Входовете на стадион „АЕК Арена“ ще бъдат отворени в 19:00 часа. „Сините“ фенове ще влизат на съоръжението през входове №46 и №48.

Организаторите на срещата няма да допускат внасянето на забранени предмети на стадиона, сред които всякакви видове оръжия, пиротехника, банери или флагове по-големи от 2 x 1,5 метра, стъклени бутилки, професионални камери и чадъри. Обръщаме се към всички привърженици с призив да подкрепят отбора без прояви на агресия, насилие, расизъм и ксенофобия, тъй като те могат да донесат допълнителни тежки наказания за любимия ни клуб от УЕФА.

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