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И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат

  • 7 окт 2026 | 04:27
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И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат

Лионел Меси се сбогува по изключително емоционален начин с националния отбор на Аржентина. 39-годишният гений от Росарио беше над всички в приятелския двубой срещу Бенин, с който сложи край на международната си кариера. "Гаучосите" спечелиха с 3:0, а Меси подаде за головете на Николас Отаменди (48') и Нико Пас (61'), след което самият той се разписа в 70-ата минута от дузпа.

Като титуляр за Бенин започна защитникът на ЦСКА Тамиму Уору. 23-годишният ляв бек остана на терена до 75-ата минута, когато отстъпи мястото си на Жодел Досу.

Няколко часа преди мача отборът на Лионел Скалони се качи в открит автобус, с който премина през улиците на Буенос Айрес на път за стадиона, а хиляди фенове приветсваха Меси. По същото време неговата съпруга Антонела и децата им вече бяха заели местата си на препълнения "Ел Монументал".

Стотици привърженици буквално следваха автобуса, а развълнуваният Меси се разплака. Камерите уловиха момент, в който световният шампион бърше сълзите си, а секунди по-късно маха с усмивка на огромната тълпа пред стадиона. При пристигането на автобуса Меси слезе пръв и поведе съотборниците си към съблекалните.

Домакините от Ривър Плейт връчиха на звездата специална фланелка с неговото име и членска карта на клуба. Час преди първия съдийски сигнал на стадиона нямаше празно място, а зрителите се забавляваха, като пееха: "Който не скача, е англичанин!".

Сред гостите бяха и много бивши аржентински национали, начело с Анхел Ди Мария, Серхио Агуеро и Хуан Пабло Сорин. Дикторът на стадиона обяви с неповторим патос името на Меси в началото на загрявката и целият стадион избухна в аплодисменти. Преди старта на самия мач в центъра на терена беше разпъната огромна фланелка с номер 10 и надпис: "Благодарим".

Меси се разчувства и при изпълнението на националния химн на Аржентина и трудно успяваше да пее заедно със съотборниците си. Финалните акорди на химна бяха съпътствани от изстрелването на фойерверки край тъчлиниите и вече всичко беше готово за началото на срещата. Секунди по-късно Лео се поздрави с ветерана от войната за Фолкландските острови Фабио Сантана, който изпя химна.

В 10-ата минута мачът беше прекъснат, за да може целият стадион още веднъж да аплодира легендарната "десетка". Футболистите на Бенин не пропуснаха да се ръкуват с Меси, а един от първите, които го направиха, беше Тамиму Уору. Преди това пък капитанът на африканците Сеси Д'Алмейда подари на Лео специален сувенир, роза и писмо, написано от целия отбор.

Меси си партнираше в предни позиции с Лаутаро Мартинес, и Хулиан Алварес, а в средата на терена стартираха Енцо Фернандес, Алексис Мак Алистър и Родриго Де Пол. Бранителите пред Емилиано Мартинес бяха Агустин Гиай, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди и Николас Таляфико.

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Снимки: Gettyimages

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