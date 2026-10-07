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Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
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Идолът на Аржентина Лионел Меси сподели емоциите си след своя прощален мач за националния отбор. “Гаучосите” победиха Бенин с 3:0 на “Ел Монументал” в Буенос Айрес, а 39-годишният Меси вкара гол и подаде за другите две попадения на своя тим.

„Емоциите днес са невероятни. Благодаря на всички. Първият човек, за когото мисля в момента, е моят баща”, започна речта си след последния съдийски сигнал Лео.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

“Бих искал да бъда с националния отбор на Аржентина завинаги, до края на живота си... но дойде време да си тръгна. След последното Световното първенство настъпи моментът за сбогуване. Благодаря ви, защото да представяш Аржентина е най-хубавото нещо. Не ми остава нищо друго, освен да благодаря на тази фланелка. Дадох всичко за Аржентина. Никога не се предавах в името на тази фланелка. Винаги се борех, вървях напред и давах максимума от себе си. Двадесет години давах най-доброто за Аржентина”, добави през сълзи Меси.

Легеднарната “десетка” напуска “албиселесте” след 208 мача, в които вкара 126 гола и направи 69 асистенции. Той дебютира през вече далечната 2005 година, а през 2022-ра постигна най-големия си успех, вдигайки световната титла.

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Снимки: Gettyimages

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