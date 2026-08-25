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Левски има положителен баланс срещу гръцки отбори в Европа

  • 25 авг 2026 | 12:00
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Слушай на живо: AEK - Левски

Левски ще се изправи за пореден път срещу гръцки съперник в европейските клубни турнири, след като "сините" завършиха 0:0 с АЕК в първия мач от плейофа за Шампионската лига. Преди решаващия реванш в Гърция столичани могат да се похвалят с интересна статистика срещу отбори от южната ни съседка.

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До момента Левски е изиграл седем официални мача срещу гръцки клубове в турнирите на УЕФА, като балансът е три победи, две равенства и две загуби.

Първият съперник е Олимпиакос. През 1978 година "сините" губят с 1:2 в Пирея, но на реванша в София печелят с 3:1 след продължения и продължават напред.

Девет години по-късно идват двата мача с ОФИ Крит. Левски печели в София с 1:0, но губи с 1:3 в Гърция и отпада.

През 2022 година "сините" записват една от запомнящите се европейски вечери в последните години. Левски побеждава ПАОК с 2:0 на "Герена", а след 1:1 в Солун елиминира гръцкия тим във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

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Сега АЕК е четвъртият гръцки съперник в историята на Левски. Първият мач между двата отбора завърши без голове на "Герена", а реваншът в Атина предстои на 26 август. Така преди големия мач футболистите на Хулио Веласкес имат три победи, две равенства и две поражения срещу гръцки отбори в турнирите на УЕФА.

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