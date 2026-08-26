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Левски ще играе на един от най-впечатляващите стадиони в Гърция

  • 26 авг 2026 | 09:29
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Слушай на живо: AEK - Левски

Левски ще има още едно сериозно предизвикателство в плейофа за Шампионската лига, след като освен силния отбор на АЕК ще трябва да се изправи и срещу атмосферата на неговия впечатляващ дом – "ОПАП Арена".

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Съоръжението се намира в Неа Филаделфия и е дом на АЕК от 2022 година. Стадионът е с капацитет от около 32 000 зрители.

Домът, който АЕК чакаше почти две десетилетия:

Новият стадион е построен на мястото на стария "Никос Гумас", който е бил дом на АЕК в продължение на десетилетия. След разрушаването му клубът дълго време е без собствен стадион в Неа Филаделфия.

Строителството на новото съоръжение започва през 2017 година, а официалното му откриване е на 30 септември 2022 година. Церемонията е превърната в огромен празник за привържениците на АЕК и символизира завръщането на клуба в неговия исторически квартал.

Това ще е трибуната, от която феновете на Левски ще подкрепят отбора
Това ще е трибуната, от която феновете на Левски ще подкрепят отбора

Не е просто футболен стадион:

Една от най-интересните особености на съоръжението е, че то е замислено не само като футболен стадион, а като център на спорта, паметта и културата на АЕК. През 2024 година в комплекса е открит и Музеят на историята на АЕК, който допълва концепцията за стадиона като място, съхраняващо историята на клуба.

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук
Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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