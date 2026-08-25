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  3. Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
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Слушай на живо: AEK - Левски

Гърците погодиха малък номер на левскарите в Атина, предаде репортер на Sportal.bg. При пристигането на самолета на "сините" в Атина първата част от делегацията на Левски - ръководителите и част от футболистите се качиха в автобус, който ги взе от пистата.

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Останалите играчи трябваше да чакат пристигането на второ возило, което да ги отведе към терминала, но такова не дойде над 15 минути. Заради това всички "зарязани" от гърците трябваше да чакат до самолета на 35-градусова жега.

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