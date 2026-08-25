Хулио Веласкес говори преди мача с АЕК

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Наставникът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди утрешния реванш от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК, който е с начален час 22:00.

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Първият двубой в София завърши без попадения 0:0 и сега всичко ще се реши в Атина.

"На всички ни е ясно срещу какъв отбор се зправяме, с изключителни индивидуални представители. Излизаме с ясната идея да наложим нашия стил и да продължим напред. Логично е да подходим реалистично. На този стадион се играе трудно, срещу много сериозен противник. Трябва да се представим изключително добре, брилянтно, бих казал, а и те да нямат ден. За да нямат добър ден, трябва да положим усилия и да им направим труден двубоя.

Но е ясно, че излизаме с огромно желание да направим добър мач и ако можем да го спечелим", започна Веласкес.

"Трябва да можеш да се състезаваш в такъв род мачове. Не става въпрос само да излезеш да изиграеш мача и да покажеш най-доброто, а да се забавляваш пред такава публика. Публиката е повече за вас, журналистите. За мен след първия съдийски сигнал е без значение дали са 500 или 50 000. Трябва да можеш да се изключиш и да се концентрираш върху това, което става на терена. Без съмнение, когато сме домакини или играем като гост в България пред нашата публика, дава предимство.

Няма да е първи мач, в който да покажем, че сме способни да продължим напред, след като сме гост на реванша. Дано се получи добър за нас резултат.

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