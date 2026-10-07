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ЧРД на автора на най-бързия гол във Вечното дерби

  • 7 окт 2026 | 08:26
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ЧРД на автора на най-бързия гол във Вечното дерби

Димитър Иванов, бивш футболист на ЦСКА (София) днес навършва 56 години. Паметна за него и червените фенове е датата 30 октомври 1999 година. Тогава в 17:30 часа белгийският съдия Мишел Пиро дава първия сигнал за дербито с Левски (София). Само 36 секунди след него, Димитър Иванов вкарва с глава единствения гол, който осигурява победата на армейците, водени от легендарния треньор Димитър Пенев.

Димитър Иванов е роден на 7 октомври 1970 година в град Елхово. Състезателната си кариера започва именно в родния си клуб. Продължава в Чирпан, Розова долина (Казанлък). После облича екипа на ЦСКА. Следват корейските отбори Ю Конг, Чин Дао и отново ЦСКА. Катастрофа го вади от футбола на 30 години през 2000 г.  

Шампион е на България (1997 г.), носител на купата на България (1997 г.), вицешампион (2000 г.). В евротурнирите за ЦСКА има 4 мача и 1 гол (1 мач в КЕШ и 3 мача с 1 гол за купата на УЕФА).

Работил е като помощник треньор в Ботев (Пловдив), Вихрен (Сандански), Ботев (Враца) и Етър (Велико Търново). Играещ старши треньор на ОФК Елхово. Води още отборите на Ямбол, Металик (Сопот), Спартак (Пловдив), а от преди месец е старши треньор на Левски (Карлово).

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