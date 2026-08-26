Левски е много близо до нещо, което не е ставало, откакто ШЛ въведе новия формат

Левски е на крачка от второто си участие в следквалификационната фаза на Шампионската лига. Това е в навечерието на 20-годишнината от първия път, когато „сините" стигнаха груповата фаза през сезон 2006/2007, а сега могат и да се превърнат в българските дебютанти, откакто втората фаза на най-престижния европейски клубен турнир се трансформира в основна фаза.

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Българите могат да го направят по паметен начин, който ще има стойност не само за родния футбол, но и в контекста на Шампионската лига. Преди две декади Левски елиминира два съперника в лицето на Сиони от Грузия, както и италианския Киево. Сега те са на границата на подвиг, който малцина европейски отбори са правили и могат да стигнат до основната фаза, тръгвайки още от първия предварителен кръг. От въвеждането на една основна фаза от 36 отбора вместо 8 групи по 4 тима, всяка година имаше по един състав, който правеше нещо подобно.

В първия такъв случай това беше Слован (Братислава) от Словакия, който през кампанията 2024/2025 елиминира последователно македонския Струга, словенския Целье, кипърския АПОЕЛ (Никозия) и датския Мидтиланд. В основната фаза Слован завърши на предпоследното 35-о място без точков актив, колкото имаше и последният Йънг Бойс, но словаците имаха по-добра голова разлика.

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През миналия сезон пък казахстанският Кайрат бе приятната изненада, която стигна до основната фаза на „турнира на богатите" след цели осем мача в пресявките. Тимът от Алмати тогава елиминира един след друг „синият" кошмар от 90-те години Олимпия (Любляна) в първия предварителен кръг и нататък се справи с КуПС от Финландия, не кой да е друг, а именно предходното чудо Слован (Братислава), както и шотландския гранд Селтик. Кайрат от своя страна завърши на дъното в основната фаза, въпреки че имаше точков актив след 1 равенство и 7 загуби. Такъв актив имаше и Виляреал, но "жълтата подводница" имаше по-добри показатели в головата разлика. Интересното е, че и Кайрат, и Слован вкараха по седем гола.

През този сезон Левски за разлика от горепосочените два тима в седемте си мача до този момент не регистрираха поражение и сега, ако влязат в основната фаза, ще го направят с огромна класа. Нашите шампиони се справиха с босненския Борац (Баня Лука), румънския Университатя (Крайова) и в третия кръг от пресявките елиминираха Кайрат, поемайки щафетата от миналогодишната сензация в надпреварата. Левски е много възможно да повтори именно историята на Кайрат от предходния сезон, когато казахстанският състав се противопостави на мултимилионната селекция на Селтик и след две опълчения по 0:0 добутаха нещата до дузпи и там островитяните рухнаха.

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Сега отново мнозина отписваха Левски преди първите 90 минути в София, но „сините" измъкнаха волево нулево равенство срещу АЕК на Националния стадион в „Борисовата градина" преди седмица. Българите дори имаха своите положения и можеха да съжаляват, че не взеха аванс от поне един гол срещу гърците. Така че всичко е в ръцете и най-вече в краката на 27-кратния ни шампион, който демонстрира страхотно израстване и вече не просто се надиграва с много по-скъпи отбори от себе си, но и дори на моменти да стои по-добре на терена.

Все пак, трябва да се признае, че заради програмирането на плейофния кръг, Сабах от Азербайджан ден по-рано стигна до това, към което Левски се стреми. Азерите елиминираха израелския Апоел (Беер Шева), а преди това се справиха последователно с отбор от британските острови в лицето на ТНС от Уелс, финландския КуПС и датския Орхус.

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Левски ще може не само да надгради това, но и да направи важен исторически прелом в новия формат на Шампионската лига. До този момент само по един отбор се случваше да преминава всичките четири предварителни стъпала и сега левскарите ще опитат да оформят първия сезон, в който има два тима с подобно постижение.

Всичко ще стане ясно около полунощ, а мачът стартира в 22:00 часа българско време. Sportal.bg, разбира се, ще ви покаже всичко най-интересно преди, по време на и след двубоя, както и ще може да следите в реално време развитието на самия двубой.

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