Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Слушай на живо: AEK - Левски

Отборът на Левски гостува на гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата в най-комерсиалния европейски клубен турнир започва в 22:00 часа на стадион “Света София”, познат още и като “АЕК Арена” с първия сигнал на емблематичния рефер Клеман Тюрпен от Франция.

Първият мач в София преди седмица и един ден завърши без попадения - 0:0. Срещата бе равностойна с няколко положения и пред двете врати, но двата тима оставиха развръзката за мача край Акропола.

За да стигнат дотук “сините” отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. Битките стартираха с босненския Борац (Баня Лука), остранен с 1:1 и 4:0. Последваха здрави мачове с румънския първенец Университатя (Крайова) за 1:0 и 2:2. В предишния кръг пък играчите на Хулио Веласкес показаха много зрялост и търпение за две победи над казахстанския шампион Кайрат и две победи с по 1:0.

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АЕК от своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза, така че все още няма набрана скорост в евромачовете през това лято. Все пак “двуглавите орли” вече изиграха три официални срещи. Освен първия двубой с българите, атиняните загубиха двубоя за Суперкупата на Гърция от ОФИ Крит след 2:2 и дузпи, след това обаче стартираха силно шампионата с категорично 4:0 над Ираклис.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес няма по-различни кадрови проблеми от обичайните от няколко седмици насам. Извън игра продължават да са Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Акрам Бурас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Някои вече са близо до завръщане, но така или иначе освен алжиреца другите не са в регистрираните играчи за фазата. Последното ново попълнение на тима Марко Груич също няма да може да вземе участие, тъй като не е в листата, но пътува с отбора и взе участие в тренировката на тима.

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"На всички ни е ясно срещу какъв отбор се изправяме, с изключителни индивидуални представители. Излизаме с ясната идея да наложим нашия стил и да продължим напред. Логично е да подходим реалистично. На този стадион се играе трудно, срещу много сериозен противник. Трябва да се представим изключително добре, брилянтно, бих казал, а и те да нямат ден. За да нямат добър ден, трябва да положим усилия и да им направим труден двубоя”, каза Веласкес на пресконференцията преди двубоя.

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Старши треньорът на АЕК Марко Николич от своя страна сподели със задоволство, че всички негови играчи за на линия. Така че сърбинът ще може да разчита на най-добрите 11 в неговите очи за мача.

“Левски е изключителен отбор. Това го казах и преди първия мач, но ние сме добре подготвени. Утре ще бъде мач с голям интензитет и ще се насладим на атмосферата и ще направим стъпки, за да спечелим мача. Оптимист съм за крайния резултат. Имаме доверие в нашите играчи”, сподели наставникът на гърците.

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Левски вече си осигури европейски мачове до есента и началото на зимата, като дори и да не успее да стигне до основната фаза на Шампионската лига, ще участва в същия етап на втория по сила турнир на Стария континент - Лига Европа.

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