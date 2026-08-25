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Левски влиза в дома на АЕК - на живо от пресконференцията на Хулио Веласкес и официалната тренировка на "сините"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Това ще е трибуната, от която феновете на Левски ще подкрепят отбора

Това ще е трибуната, от която феновете на Левски ще подкрепят отбора

  • 25 авг 2026 | 18:18
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Слушай на живо: AEK - Левски

След малко повече от 24 часа отборът на Левски излиза срещу АЕК в мач реванш от плейофите за Шампионската лига.

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Феновете на Левски ще бъдат настанени на втория етаж на стадион "ОПАП Арена". Очаква се секторът да бъде пълен до краен предел, като 1600 привърженици да не спрат своята подкрепа към отбора на Хулио Веласкес от първата до последната секунда на битката.

Левски има положителен баланс срещу гръцки отбори в Европа
Левски има положителен баланс срещу гръцки отбори в Европа

МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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