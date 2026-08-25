Това ще е трибуната, от която феновете на Левски ще подкрепят отбора

Слушай на живо: AEK - Левски

След малко повече от 24 часа отборът на Левски излиза срещу АЕК в мач реванш от плейофите за Шампионската лига.

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Феновете на Левски ще бъдат настанени на втория етаж на стадион "ОПАП Арена". Очаква се секторът да бъде пълен до краен предел, като 1600 привърженици да не спрат своята подкрепа към отбора на Хулио Веласкес от първата до последната секунда на битката.

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МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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