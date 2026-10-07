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Ас на Левски остава в радара на Самсунспор

  • 7 окт 2026 | 09:10
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Слушай на живо: Черно море - Левски

Кристиан Макун остава в радара на Самсунспор. Венецуелският национал бе искан от 16-ия в Суперлигата през лятото, но до трансфер не се стигна. 26-годишният защитник след това подписа нов договор с Левски, който е със срок до лятото на 2028-а.

Турският клуб обаче не се е отказал от бранителя и през зимата може да изпрати официална оферта, пишат медиите в югоизточната ни съседка. Преди това Макун бе в полезрението и на Трабзонспор, който наскоро бе поет от Томас Райс, стартирал сезона начело на Лудогорец.

Макун се завръща предсрочно в Левски
Макун се завръща предсрочно в Левски

Кристиан вчера поднови тренировки със "сините". Той бе освободен по-рано от лагера на Венецуела. Централният защитник на Левски и още 11 играчи получиха разрешение да си тръгнат по-рано и не взеха участие в последната контрола на винотинто.

Макун се прибра в понеделник в София, а вчера проведе занимание наравно със съотборниците си и ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за гостуването на Черно море в неделя.

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