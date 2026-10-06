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11-те на България и Люксембург, излизаме с нови крила и бекове

  • 6 окт 2026 | 20:34
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Слушай на живо: Люксембург - България

Станаха ясни стартовите състави на България и Люксембург за двубоя от Лига на нациите. Мачът на "Стад де Люксембург" започва в 21:45 часа.

Селекционерът Атанас Рибарски прави доста промени в своя състав, повечето от които са принудителни. На вратата отново застава стражът на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов. В защитата като десен бек започва Йоан Стоянов, а останалите в карето са Стефан Велков, Емил Ценов и Християн Петров.

Илия Груев и Андриан Краев държат халфовата линия, а към тях е прикрепен Георги Русев. Напред Атанас Илиев води българската атака, а Мартин Минчев и Кристиян Балов ще помагат на централния нападател на ЦСКА 1948.

Люксембург 0:0 България

Стартовите състави:

Люксембург: Антони Морис, Флориан Бонер, Вахид Селимович, Дирк Карлсон, Ерик Вейга, Томас Морейра, Енцо Дуарте, Омар Натами, Венсан Тил, Хамза Кадамани, Джейсън Видейра.

България: Даниел Наумов, Йоан Стоянов, Стефан Велков, Емил Ценов, Християн Петров, Андриан Краев, Илия Груев, Георги Русев, Мартин Минчев, Атанас Илиев, Кристиян Балов.

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