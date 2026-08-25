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Сентейес: Излизаме без страх и за да победим

  • 25 авг 2026 | 18:55
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Слушай на живо: AEK - Левски

Крайният бранител на Левски Алекс Сентейес участва в традиционната пресконференция преди мача с АЕК от Шампионската лига в Атина. Испанецът е на мнение, че “сините” ще излязат без страх и ще се опитат да се класират за основната фаза на надпреварата.

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“Когато дойдох в Левски знаех, че се отдава възможност да играем Шампионска лига. Мисля, че извървяхме труден път, но показахме, че можем да стигнем дотук. Аз лично съм спокоен и считам, че ще бъде много здрав мач, но ние ще излезем без страх от противника. Трябва да излезем и да постигнем следващата стъпка. Независимо от състава на АЕК няма променя в нашата подготовка, защото всичко зависи от нашата игра. Ние излизаме, за да победим и да наложим нашата игра”, започна Сентейес.

“В съблакалнята има доста емоция и страст. Много здравословен климат още от първия ден. Всички ние сме мотивирани да спечелим мача и мисля, че това ще видите в утрешния мач. Всичко ме изненада положително. Считам, че имаме освен добър отбор и много добър щаб. Утрепният мач ще бъде наградата за всички в клуба за труда им. Надявам се да реализираме мечтата”

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“Клубът ме изненада с публиката си. Изключително топло отношение - прилича по-скоро на семейство. Преди да дойда тук говорих с треньора и той ми разказа за всичко. Горещата подкрепа на публиката е нещо много важно и определно ни помогна”, каза още Сентейес.

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