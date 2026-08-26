Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Слушай на живо: AEK - Левски
Левски се изправя срещу АЕК в решителния мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят в Атина е от 22:00 часа а в рамките на целия днешен ден, както и вчера Sportal.bg ще ви направи съпричастни и информирани за всичко около битката на “сините” с шампионите на Гърция.
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