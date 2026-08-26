Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Слушай на живо: AEK - Левски

Левски се изправя срещу АЕК в решителния мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят в Атина е от 22:00 часа а в рамките на целия днешен ден, както и вчера Sportal.bg ще ви направи съпричастни и информирани за всичко около битката на “сините” с шампионите на Гърция.

Следете всичко най-важно тук:

07:58 Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите - подробности тук



07:36 Левски е на прага на нещо, което не е ставало, откакто бе въведен новия формат на Шампионската лига - подробности тук



07:09 Левски чука на портите на рая - подробности тук



07:00 Ето всичко най-интересно, което се случи вчера - подробности тук

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

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