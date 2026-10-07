Националите се завърнаха от Люксембург

Националният отбор на България се завърна от Люксембург след около тричасов полет. Снощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2:0 "червените лъвове" в мач от Лигата на нациите, игран на "Стад де Люксембург".

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Точни за успеха бяха Кристиян Балов (19') и Атанас Илиев (34'). "Трикольорите" вече имат 4 точки и се изкачиха до третото място в група C4. Лидер е Исландия със своите 8 пункта. С два по-малко, на втората позиция, е Естония, а Люксембург е последен с 3 т.

Георги Иванов замина на важна среща в УЕФА

Някои от родните национали вече потеглиха за клубовете си: Илия Груев, Димитър Митов, Здравко Димитров, Кристиян Балов, Стефан Велков, Християн Петров. След малко повече от месец са последните две срещи на родните национали. На 13 ноември България е домакин на Исландия, а три дни след това нашите гостуват на Естония.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google