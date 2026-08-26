Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. АЕК с добра статистика на своя стадион в последните 10 мача

АЕК с добра статистика на своя стадион в последните 10 мача

  • 26 авг 2026 | 09:46
  • 614
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: AEK - Левски

АЕК е типичен домакински отбор, който се справя изключително силно в своя дом пред горещата публика, която не спира да подкрепя футболистите. Това се потвърждава и от статистиката на "жълто-черните" в последните 10 домакински двубоя във всички турнири.

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Прави впечатление, че АЕК има само една загуба, но тя идва в Европа от Целье. За тези срещи футболистите на Марко Николич са отбелязали 22 гола и са допуснали само 6 попадения. Най-впечатляващото е, че само един път от тези срещи "жълто-черните" не са стигали до гол в противниковата врата.

Левски ще играе на един от най-впечатляващите стадиони в Гърция
Левски ще играе на един от най-впечатляващите стадиони в Гърция

Ето всички мачове:

АЕК - Ираклис 4:0
АЕК – Олимпиакос 1:1
АЕК – Панатинайкос 2:1
АЕК – ПАОК 3:0
АЕК – Райо Валекано 3:1
АЕК – Кифисия – 3:0
АЕК – Целье 0:2
АЕК – Лариса 1:0
АЕК – Левадиакос 4:0
АЕК – Олимпиакос 1:1

МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

  • 25 авг 2026 | 22:22
  • 25172
  • 27
ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

  • 25 авг 2026 | 20:59
  • 5756
  • 2
Владо Манчев: Трябват ни още футболисти

Владо Манчев: Трябват ни още футболисти

  • 25 авг 2026 | 20:54
  • 5228
  • 12
Бислимов: Като не вкараш, ще ти вкарат

Бислимов: Като не вкараш, ще ти вкарат

  • 25 авг 2026 | 20:46
  • 2917
  • 4
Берое продължи перфектната си форма като домакин и тресна Спартак (Плевен)

Берое продължи перфектната си форма като домакин и тресна Спартак (Плевен)

  • 25 авг 2026 | 20:26
  • 13970
  • 6
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 20:12
  • 93588
  • 191
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 08:22
  • 6161
  • 50
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 8995
  • 55
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 8398
  • 5
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
  • 1927
  • 2
България гони втори успех на Евроволей 2026

България гони втори успех на Евроволей 2026

  • 26 авг 2026 | 06:41
  • 4530
  • 3
Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

  • 26 авг 2026 | 06:51
  • 5204
  • 1