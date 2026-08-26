АЕК с добра статистика на своя стадион в последните 10 мача

Слушай на живо: AEK - Левски

АЕК е типичен домакински отбор, който се справя изключително силно в своя дом пред горещата публика, която не спира да подкрепя футболистите. Това се потвърждава и от статистиката на "жълто-черните" в последните 10 домакински двубоя във всички турнири.

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Прави впечатление, че АЕК има само една загуба, но тя идва в Европа от Целье. За тези срещи футболистите на Марко Николич са отбелязали 22 гола и са допуснали само 6 попадения. Най-впечатляващото е, че само един път от тези срещи "жълто-черните" не са стигали до гол в противниковата врата.

Левски ще играе на един от най-впечатляващите стадиони в Гърция

Ето всички мачове:



АЕК - Ираклис 4:0

АЕК – Олимпиакос 1:1

АЕК – Панатинайкос 2:1

АЕК – ПАОК 3:0

АЕК – Райо Валекано 3:1

АЕК – Кифисия – 3:0

АЕК – Целье 0:2

АЕК – Лариса 1:0

АЕК – Левадиакос 4:0

АЕК – Олимпиакос 1:1



МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google