Лигата на конференциите обича Лондон!

Кристъл Палас се превърна в общо петия носител на трофея от Лигата на конференциите и по този начин затвърди една много трайна тенденция.

“Орлите” отново пратиха отличието в Лондон, като тази титла за трети път акостира в английската столица, след като през 2023 г. до нея стигна Уест Хам, а през миналата 2025 г. със златните медали се окичи Челси.

Така все още може и да няма двукратен носител на най-новото турнирно отличие на УЕФА, но вече три пъти не просто отбори от една държава, а такива от един град го спечелиха.