Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Слушай на живо: AEK - Левски

Иван Русев е човек, който познава отлично както гръцкия футбол, така и атмосферата около АЕК. Бившият младежки национал на България прекара много години в Гърция, където носи екипа на гранда от Атина и имаше възможността да усети отблизо както високите изисквания в клуба, така и страстта на неговите привърженици.



Днес Русев продължава да живее и работи в Атина, като следи отблизо случващото се в гръцкия футбол. В часовете преди решаващия сблъсък между АЕК и Левски той сподели очакванията си пред Sportal.bg за реванша, анализира силните страни на двата отбора и коментира ролята, която може да изиграе домакинската публика.

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- Какво са впечатленията ви от първия мач между АЕК и Левски?



- Първият двубой беше доста равностоен. Левски изглеждаше малко по-подготвен физически и игрово, което е напълно нормално, тъй като вече беше изиграл около 10 официални мача от началото на сезона, докато за АЕК това беше едва вторият официален мач. АЕК разчиташе основно на опита и индивидуалната класа на своите футболисти, които създадоха две-три чисти положения пред вратата на Левски. Левски, от своя страна, също имаше своите възможности да отбележи гол. Според мен равенството бе напълно справедлив резултат.

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- Кое е най-силното качество в играта на АЕК, тъй като сте човек, който следи всяка една изява на отбора?



- Най-силното качество в играта на АЕК определено е желанието за доминиране в средата на терена, както и контролът върху топката. Отборът се стреми постепенно да изгражда своите атаки, но същевременно е изключително опасен и при бързи контраатаки. Друг ключов елемент е агресивната преса, която прилагат спрямо противника още в неговата половина, с което максимално затрудняват изнасянето на топката. Това са все силни страни, които изискват максимална концентрация и дисциплина.

- Какви са шансовете на Левски срещу отбор №1 в Гърция за миналия сезон?



- Левски определено ще има своите шансове в този мач. Отборът разполага с добри футболисти и качествен треньор, което показва, че може да се противопостави. Въпреки това няма да им бъде лесно. АЕК ще играе пред пълен стадион, а тяхната публика е изключително страстна и дава криле на отбора, което превръща домакинския фактор в сериозно предимство. Все пак шансове има и всичко ще зависи от това как Левски ще се справи с напрежението и атмосферата.

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- Какво да очакват футболистите на Левски от атмосферата на стадиона в Атина?



- Феновете на АЕК живеят за този отбор и са готови на всичко за него. Атмосферата ще бъде невероятна – направо ад за гостуващия отбор. Стадионът ще бъде препълнен, а тъй като АЕК иска на всяка цена да влезе в основната фаза на Шампионската лига, публиката ще бъде фанатична. Тя ще подкрепя отбора си безусловно до 90-ата минута, което дава огромен заряд и енергия на домакините. За футболистите на Левски със сигурност няма да е лесно в такава враждебна и нагорещена среда.

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- Каква е вашата прогноза за мача и ще бъдете ли на стадион?



- Аз никога не пропускам домакински мач на АЕК – винаги съм на стадиона, за да подкрепям моя бивш отбор! Що се отнася до прогнозата, според мен АЕК е малко по-близо до това да се класира в основната фаза на Шампионската лига, отколкото Левски. Все пак това е футбол и всичко може да се случи на терена. Надявам се да стане един красив мач, който да зарадва всички фенове – както привържениците на АЕК, така и тези, които са дошли от България, за да подкрепят Левски.

МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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