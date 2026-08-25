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Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 12:00
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Слушай на живо: AEK - Левски

Левски излиза срещу АЕК в реванш от плейофите на Шампионската лига - в сряда, 26 август, от 22:00 ч. При успех "сините" ще влязат за втори път в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир, което ще им донесе рекордни приходи от около 20 млн. евро. Това превръща срещата в Атина в най-скъпата в историята на българския футбол. Следете всичко около мача на отбора на Хулио Веласкес срещу "двуглавите орли" в реално време с пратениците на Sportal.bg в Гърция:

Всички новини преди АЕК - Левски:

11:58 Левски с положителен баланс срещу гръцки отбори - подробности тук!

11:23 Ясно е кога Левски и ЦСКА ще научат следващите си съперници в Европа - подробности тук!

11:10 Алжирски национал се дърпа за договор с Левски - подробности тук!

10:30 Стана ясно, че шефовете на "сините" са заявили пред Добрин Гьонов и Атанас Караиванов желание за преместване на мача с Ботев (Пд) - подробности тук!

12 Левски заминава за реванша с АЕК

09:55 Даниел Боримиров вярва, че Левски ще се класира за основната фаза на ШЛ - подробности тук!

09:48 Легендите Емил Велев и Божидар Искренов потеглиха със "сините" - подробности тук!

09:46 Сръбският халф Марко Груич тръгва заедно със "сините" - подробности тук!

09:45 Отборът на Левски пристигна на Терминал 2 - подробности тук!

08:00 Жоазиньо изрази оптимизъм относно гостуването на "сините" в Гърция - подробности тук!

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