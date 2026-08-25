Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Слушай на живо: AEK - Левски

Левски излиза срещу АЕК в реванш от плейофите на Шампионската лига - в сряда, 26 август, от 22:00 ч. При успех "сините" ще влязат за втори път в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир, което ще им донесе рекордни приходи от около 20 млн. евро. Това превръща срещата в Атина в най-скъпата в историята на българския футбол. Следете всичко около мача на отбора на Хулио Веласкес срещу "двуглавите орли" в реално време с пратениците на Sportal.bg в Гърция:

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