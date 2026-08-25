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Левски потегли към Атина

  • 25 авг 2026 | 10:00
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Слушай на живо
Слушай на живо: AEK - Левски

Отборът на Левски потегли към Гърция. Утре "сините" имат решаващ реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига срещу АЕК. Първата среща в София завърши 0:0 на Националния стадион "Васил Левски".

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Делегацията на шампионите дойде на Терминал 2 на столичната аерогара около 9:45 часа. Sportal.bg показа на живо заминаването на тима на Хулио Веласкес.

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