Груич тръгна с Левски

Слушай на живо: AEK - Левски

Опитният халф Марко Груич замина с Левски за Гърция, предаде репортер на Sportal.bg от софийското летище. Сърбинът вече записа първи минути със синята фланелка в efbet Лига - при голеадата срещу Спартак (Варна) на "Герена".

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Бившият футболист на Цървена звезда, Ливърпул, Херта, Порто и АЕК е част от групата на Хулио Веласкес, която замина за Атина, където утре "сините" ще се изправят срещу "двуглавите орли" в реванш от плейофите в Шампионската лига.

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