Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

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От Левски са изпратили в петък официално писмо до Българския футболен съюз с искане гостуването на Ботев (Пловдив) да бъде преместено за неделя. От "Герена" са провели и разговор със заместник-изпълнителния директор на футболната централа Добрин Гьонов и председателя на ПФЛ Атанас Караиванов.

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По програма "сините" трябва да играят с "канарчетата" в събота на "Колежа", но столичният клуб е информирал футболната централа, че желае да се позове на правилото за европейски мач - утре вечер отборът на Хулио Веласкес гостува на АЕК в плейоф от Шампионската лига.

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Левски ще се прибере от Гърция около 4-5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване преди да потеглят към Пловдив. Затова от "Герена" са поискали официално срещата да бъде преместена от събота за неделя.

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