Национал се дърпа за договор с Левски

Полузащитникът на руския Динамо (Махачкала) и национал на Алжир Хусем Мрезиг е получил оферта от Левски, но не е очарован от предложението. Това твърди журналистът Саамир Кабуче за своя сънародник.

Алжирският национал е готов да напусне сегашния си тим, но получените две оферти - едната от “сините” и другата от Балтика, не го задоволявали.

Според информацията той предпочитал да премине в клуб от по-високо ниво.

Иначе 185-сантиметровият дефанзивен полузащитник има 55 мача и три гола за Динамо (Махачкала). Той е национал на Алжир от 2022 година и е носил 12 пъти фланелката на своята родина.

Припомняме, че Левски вече взе един халф, подвизавал се в този руски тим. В края на юни “сините” привлякоха Мехди Мубарик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google