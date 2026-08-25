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  3. Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
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Слушай на живо: AEK - Левски

Един от големите любимци на феновете на Левски - Жоазиньо, говори пред Sportal.bg за предстоящия ключов реванш от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК. Той пожела успех на "сините" и не пропусна да поздрави феновете на клуба.

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"Следя мачовете на Левски. Отборът постига страхотни резултати и аз подкрепям Левски. Надявам се тимът да играе в основната фаза на Шампионската лига. Левски има отлични шансове, за да се поздрави с крайния успех в Гърция. Не познавам нито един от бразилските футболисти в Левски, които сега носят радост на феновете. Те са доста по-млади от мен.

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Пазя феновете на Левски близо до моето сърце. Те са изключително страстни и много ключови за клуба. Искам да ги призова да продължат да подкрепят Левски, както го правят до този момент. Изпращам голяма прегръдка на всички привърженици на отбора", заяви пред Sportal.bg бившата звезда на Левски.

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