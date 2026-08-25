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  3. Боримиров: Левски ще влезе в ШЛ и ще зарадва милионите си привърженици

Боримиров: Левски ще влезе в ШЛ и ще зарадва милионите си привърженици

  • 25 авг 2026 | 09:59
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Слушай на живо: AEK - Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летището в София, преди заминаването на "сините" за Атина. Утре шампионите ще срещнат АЕК в реванш от плейофите в най-комерсиалния клубен турнир. Бронзовият медалист от САЩ'94 изрази оптимизъм преди двубоя с гърците.

Левски потегли към Атина
Левски потегли към Атина

"Натрупахме самочувствие, разбира се. Кондиционно сме една крачка пред тях, искрено желая утре да го покажем. Може би ще имат предимство от гледна точка на фенове, но ние имаме опит, играли сме пред такава публика. Надявам се и утре да се справим. Сега ми е по-трудно, защото на терена можеш да решаваш дадена ситуация, сега като зрители стискаме палци и се надяваме да победим във всеки мач.

Кокала и Гиби с Левски в Гърция
Кокала и Гиби с Левски в Гърция

Не е нужно да разговаряме със старши треньора, той има опит, знае много добре какво представлява тимът на АЕК. Трябват ни постоянство и търпение, имаме един много добър сплотен колектив. И като футболист, и като ръководител съм максималист, гонил съм винаги всичко докрай. Надявам се със Сираков да сме предали това и в отбора. Мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да влезем в ШЛ и ще зарадваме милионите ни привърженици", заяви шефът на "сините".

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