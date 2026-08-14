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АЕК праща под наем в Рейндържс свой основен защитник дни преди мача с Левски

  • 14 авг 2026 | 05:14
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АЕК праща под наем в Рейндържс свой основен защитник дни преди мача с Левски

По-малко от седмица преди битката между Левски и АЕК в първия плейоф от Шампионската лига гръцките шампиони са напът да осъществят впечатляваща трансферна бомба. Специалистът по трансферни сделки и журналист Фабрицио Романо сподели в канала си в социалната мрежа Х, че шотландският защитник Джеймс Пенрайс може да се завърне в родината си и да заиграе под наем в гранда Рейнджърс.

Според източника Пенрайс би трябвало още в днешния 14 август (петък) да пристигне в Глазгоу и да премине медицински прегледи. Параметрите на предстоящата сделка не са посочени, но се твърди, че контрактът ще включва клауза за откупуване.

Той бе един от основните играчи на атиняните при спечелването на титлата през миналия сезон, когато участва в общо 20 шампионатни срещи от гръцката Суперлига и записа общо 1367 игрови минути в първенството. Играчът бе част и от групата на отбора, който игра за Суперкупата на Гърция в сряда срещу ОФИ Крит, но не бе сред титулярите и в крайна сметка остана на резервната скамейка.

Пенрайс пристигна в АЕК през миналия сезон директно от Хартс, а преди това е носил фланелките на различни клубове от Шотландия като Партик Тисъл, Ийст Файф и Ливингстън. Сега изглежда, че 27-годишният шотландец ще се завърне в родината си, но в много по-реномиран отбор.

Все пак трансферът ще бъде спорен за състезателя до известна степен, тъй като с АЕК той би могъл да играе минимум в основната схема на Лига Европа, докато Рейнджърс късно снощи отпадна от Лига Европа и островитяните биха могли да се надяват най-много на участие в основната схема на Лигата на конференциите.

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