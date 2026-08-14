АЕК праща под наем в Рейндържс свой основен защитник дни преди мача с Левски

По-малко от седмица преди битката между Левски и АЕК в първия плейоф от Шампионската лига гръцките шампиони са напът да осъществят впечатляваща трансферна бомба. Специалистът по трансферни сделки и журналист Фабрицио Романо сподели в канала си в социалната мрежа Х, че шотландският защитник Джеймс Пенрайс може да се завърне в родината си и да заиграе под наем в гранда Рейнджърс.

Според източника Пенрайс би трябвало още в днешния 14 август (петък) да пристигне в Глазгоу и да премине медицински прегледи. Параметрите на предстоящата сделка не са посочени, но се твърди, че контрактът ще включва клауза за откупуване.

🚨🔵⚪️ EXCL: Rangers agree deal to sign James Penrice from AEK Athens on loan with buy option clause.



Medical booked on Friday. pic.twitter.com/h4WKmVkVDN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Той бе един от основните играчи на атиняните при спечелването на титлата през миналия сезон, когато участва в общо 20 шампионатни срещи от гръцката Суперлига и записа общо 1367 игрови минути в първенството. Играчът бе част и от групата на отбора, който игра за Суперкупата на Гърция в сряда срещу ОФИ Крит, но не бе сред титулярите и в крайна сметка остана на резервната скамейка.

Пенрайс пристигна в АЕК през миналия сезон директно от Хартс, а преди това е носил фланелките на различни клубове от Шотландия като Партик Тисъл, Ийст Файф и Ливингстън. Сега изглежда, че 27-годишният шотландец ще се завърне в родината си, но в много по-реномиран отбор.

Все пак трансферът ще бъде спорен за състезателя до известна степен, тъй като с АЕК той би могъл да играе минимум в основната схема на Лига Европа, докато Рейнджърс късно снощи отпадна от Лига Европа и островитяните биха могли да се надяват най-много на участие в основната схема на Лигата на конференциите.

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