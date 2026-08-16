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Левски продаде над 11 500 билета за мача с АЕК

  • 16 авг 2026 | 13:04
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От Левски обявиха, че вече са продадени над 11 500 билета за първия мач с АЕК от плейофте в Шампионската лига. Двубоят е във вторник (18 август) от 22:00 часа на Националния стадион.

Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК
Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

Ето какво написаха "сините":

"Левскари,

Продадените билети за картодържатели вече са над 11 500, от които:

над 10 500 онлайн

над 1000 физически от касите

Днес в 15:00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати останалите билетите за мача с „АЕК“.

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim, както и онлайн.

За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите.

Деца до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно на мача.

В деня на мача – 18 август, при наличие на непродадени билети, ще бъдат отворени касите на Националния стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от 10:00 часа до края на първото полувреме, както и касата на „Синьото“ от 18:00 часа до края на първото полувреме на мача".

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