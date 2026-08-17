Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

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Левски проведе последната си тренировка преди утрешния първи мач от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК. “Сините” излязоха на занимание в 11:00 часа, а по-късно днес в 18:00 часа наставникът Хулио Веласкес ще даде пресконференция. Испанецът има известни кадрови проблеми и не може да разчита на Радослав Килрилов, Оливер Камдем и Акрам Бурас, които са са трайно контузени, и Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич, които се подготвят по индивидуална програма. Новото попълнение Марко Груич пък засега не е картотекиран за фазата.

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Гърците пристигат в София малко по-късно днес, а пък ще проведат официалната си тренировка на стадион “Васил Левски” от 19:30 часа. Двубоят е утре от 22:00 часа на националния стадион.

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