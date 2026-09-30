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Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

  • 30 сеп 2026 | 00:10
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Капитанът на националния отбор Кристиан Димитров бе разочарован от нулевото равенство с Естония. Бранителят коментира и оставката на националния селекционер Александър Димитров.

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"Не знам какво не се получи. Не можахме да отбележим гол. Мисля, че не играем на това ниво, на което трябва да играе националният отбор на България. Запазихме суха мрежа, ама отпред, липсва ни последните 30 метра голът. Не съм човекът, който трябва да коментира какъв е проблемът. На хората мога да се извиня като капитан на отбора за първия мач с Люксембург, че загубихме и днес, че не можахме да вземем трите точки. Няма какво да бягаме от отговорност. Ние сме главните виновници", каза Димитров.

Националният селекционер подаде оставка
Националният селекционер подаде оставка

"Искам да му благодаря от името на целия отбор, щом е подал оставката. Това е негово решение, разбира се. Живецът може да дойде от самите нас. В момента, който и да направят треньор, това сме футболистите", добави защитникът.

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