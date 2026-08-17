Анкета на УЕФА: Феновете смятат, че Левски ще спечели първия мач с АЕК

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В официалната страница на УЕФА, която е за първия мач между Левски и АЕК, е публикувана анкета за сблъсъка на стадион "Васил Левски".

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Интересен факт е, че 56% от феновете смятат, че футболистите на Хулио Веласкес ще постигнах успех в София.

Точно 35% от привържениците са гласували за триумф на АЕК, а едва 9% смятат, че няма да има победител в първия двубой.

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