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  3. Анкета на УЕФА: Феновете смятат, че Левски ще спечели първия мач с АЕК

Анкета на УЕФА: Феновете смятат, че Левски ще спечели първия мач с АЕК

  • 17 авг 2026 | 13:48
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Слушай на живо: Левски - АЕК

В официалната страница на УЕФА, която е за първия мач между Левски и АЕК, е публикувана анкета за сблъсъка на стадион "Васил Левски".

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Интересен факт е, че 56% от феновете смятат, че футболистите на Хулио Веласкес ще постигнах успех в София.

Точно 35% от привържениците са гласували за триумф на АЕК, а едва 9% смятат, че няма да има победител в първия двубой.

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