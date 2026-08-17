АЕК пристигна в София

Слушай на живо: Левски - АЕК

Отборът на АЕК кацна в София за утрешния мач на тима срещу Левски от плейофите на Шампионската лига. Гърците кацнаха в столицата малко след 12:00 часа и веднага се отправиха към хотела си. В състава на атиняните е и българският защитник Мартин Георгиев.

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

Довечера играчите на Марко Николич ще проведат официалната си тренировка на стадион “Васил Левски” от 19:30, а малко преди това старши треньорът ще даде традиционната пресконференция преди мач от европейските клубни турнири.

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