АЕК взе играч за три милиона преди мачовете с Левски

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Гръцкият шампион АЕК се подсили сериозно преди мачовете с Левски в плейофа за Шампионската лига. Хондураският национал Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на "двуглавите орли".

Халфът кацна на летище „Елефтериос Венизелос“ около 1:30 ч. през нощта в понеделник (17/8), където беше посрещнат от тийм мениджъра на клуба Панос Анастасопулос и незабавно откаран в хотела си.

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През деня 28-годишният дефанзивен полузащитник ще премине през формалната част на трансфера си. Очаква се той да премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише четиригодишен договор, който ще го задържи в клуба до 2030 г. Споразумението между АЕК и Леванте е на стойност близо 3 милиона евро.

Ако процедурите приключат навреме, треньорът Марко Николич ще има възможността да го включи в европейската листа за реванша срещу Левски София в Неа Филаделфия (19/8). Сръбският специалист може да направи две промени в списъка до деня преди мача със "сините".

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Кой е Кервин Ариага?

Кервин Ариага, който има 45 мача за националния отбор на Хондурас, започва кариерата си в местните клубове Платенсе и Маратон, преди да се премести в МЛС с отбора на Минесота през февруари 2022 г. След две години и половина и общо 65 мача там, той направи следващата стъпка, осъществявайки трансфер в Европа – нещо, към което се стремеше.

Партизан го привлече срещу 500 000 евро, но престоят му в Сърбия не продължи дълго. След шест месеца той беше даден под наем в Сарагоса, където средата беше по-позната за него заради езика. Миналото лято той се установи за постоянно в Испания, но не в Сарагоса, а в Леванте. Клубът от Валенсия плати на Партизан същата сума, която сърбите бяха инвестирали в него, и го привлече с тригодишен договор.

Ариага се утвърди като основен играч в халфовата линия на Леванте и помогна на отбора да запази мястото си в Ла Лига с 27 мача, три гола и три асистенции. С това той показа, че може да се справи на най-високо ниво след първоначалния си период в Сегунда Дивисион. Именно тези му изяви привлякоха интереса на отбори като Селта и Дженоа, които също се бореха за подписа му това лято, наред с АЕК.

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