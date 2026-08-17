Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Слушай на живо: Левски - АЕК

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди утрешния мач с АЕК от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Специалистът заяви, че отборът му е готов и ще излезе без страх срещу гръцкия шампион. Наставникът разкри също така, че новото попълнение Марко Груич няма да вземе участие в двубоя, тъй като не е картотекиран за срещата. Сблъсъкът между Левски и АЕК е утре от 22:00 часа. Брифингът беше излъчен на живо по Sportal.bg.

Капитанът на Левски: Всеки от нас е мечтал за този миг!

“Атмосферата е благоприятна, позитивна. Отборът работи добре това лято. Успяхме да преминем три кръга, знаете как стигнахме до тук, затова динамиката е позитивна, работим. Утре ни чака труден мач. АЕК е шампион на Гърция в конкуренция с ПАОК, Арис, Панатинайкос, Олимпиакос. Вярваме в нашите сили, идеята ни за игра, себераздаването на играчите. Зад нас са нашите фенове. Положителна атмосфера имаме в съблекалнята, много желание, изключително желание да направим добър мач и да го спечелим.

8

Марко няма как да играе, тъй като не е картотекиран. Евентуално срещу Спартак (Варна) в събота. Утре е невъзможно. Нямаме време. Той тренира с нас, идва от период, в който не е имал възможност да тренира. С добра нагласа, настройка, добре се вписва в отбора, което не е трудно. Имаме хора, които са отдадени много.

Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха добре, получаваха им се нещата. Много са динамични, когато са с топката. Много трудно предвидим стил на игра. Изключително са разнообразни, имат потресаващ успех, когато се настанят в твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, уважение към противника и скромни. Без страх ще изиграем мача утре.

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Нашите привърженици са невероятни, показват го постоянно, не само в европейските мачове. Независимо от състезанието дали ще играем на нашия стадион, или не. Само може да сме горди от това. Коства много да купиш билет, да дойдеш, да подкрепиш. Всичко това ни кара да се чувстваме горди. Ще се опитаме да накараме нашите привърженици да са горди с това как изглеждаме на терена. Много добре се справят момчетата. Заслужават всички да има такива мачове от такова ниво. Излизаме смело и се опитваме да спечелим мача.

Трябва да имаш адекватно поведение и начин на мислене, не трябва да се фокусираш върху проблемите и трудностите. Утре това ще е нашият стадион, играем пред нашата публика. Идваме с такава нагласа. Не знам как ще завърши мачът. Ние играем пред нашата публика и в нашия град. Извинение не търсим никога. Излизаме да изиграем хубав мач и да се потопим в тази атмосфера”, заяви Веласкес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google