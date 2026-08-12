Следете битката за Суперкупата на Гърция! Мачът е много интересен за "сини" и "червени" фенове

Отборите на АЕК и ОФИ (Крит) играят при резултат 0:0 във финала за Суперкупата на Гърция. Този мач е доста по-интересен за българските фенове, тъй като Левски ще премери сили с "жълто-черните" в плейофа за Шампионската лига, а ОФИ може да се изправи срещу ЦСКА в Лига Европа, ако "червените" отстранят Макаби.

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Първата ситуация се откри пред вратата на тима от Крит. Барнабаш Варга стреля с глава след центриране от фал, изпълнен от Разван Марин. Топката обаче излезе в аут. Гостите отговориха с опасно подаване от Айтор, но кълбото премина покрай вратата.

В 24-ата минута централният нападател на ОФИ Тиаго Нус стреля от далечна дистанция, но топката прелетя над целта.

АЕК - ОФИ 0:0

Стартови състави:



АЕК: 41. Мариос Баламотис, 2. Аролд Мукуди, 3. Ставрос Пилиос, 12. Лазарос Рота, 44. Филипе Релвас, 6. Каан Кайринен, 11. Абубакари Койта, 17. Димитриос Калоскамис, 18. Разван Марин, 25. Барнабаш Варга, 9. Лука Йович

ОФИ Крит: 31. Никос Христогеоргос, 15. Ахилеас Пунгурас, 16. Христо Шелис, 5. Константинос Костулас, 3. Николас Атанасиу, 21. Янис Апостолакис, 6. Зисис Карахалиос, 14. Танасис Андрутос, 10. Айтор, 11. Таксиархис Фунтас, 18. Тиаго Нус

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