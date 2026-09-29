Везенков, Коди и Олимпиакос гонят втора победа в Евролигата

Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в Каунас в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят в "Жалгирио Арена" започва в 20:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в "турнира на богатите", след като на старта се разправиха с Баскония със 106-89.

В първия кръг пък Жалгирис надви в Белград Цървена Звезда с 83-77.

Олимпиакос няма да може да разчита на Никола Милутинов, който се възстановява от травма. За Жалгирис извън строя е бившият гард на Олимпиакос Найджъл Уилямс-Гос, също поради контузия.

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