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Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
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Доскорошният футболист на Ботев (Пловдив) Константинос Балоянис направи пред гръцкото издание "Риъл Нюз" подробен анализ на играта на Левски. Повод за него са предстоящите два мача между "сините" и АЕК (Атина) в плейофите на Шампионска лига. Той твърди, че "сините" са добър отбор, но нямат класата да отстранят гръцкия шампион. Балоянис отличава публиката на Левски, а също така и трима футболисти - Радослав Кирилв, Майкон и Рейналдо.

"Във вторник вечер АЕК ще започне европейското си приключение за сезона, като същевременно ще се стреми да остави зад гърба си загубения финал за Суперкупата от ОФИ и явните признаци на отпускане, които костваха първия трофей за годината. Левски ще посрещне гръцкия тим не на своя стадион, а на по-големия „Васил Левски“, с цел да го затрудни, само една стъпка преди основната фаза на Шампионската лига.

За усилията на гръцкия отбор, както и за силата на техния съперник, пред „Риъл Нюз“ говори левият бек на Аполон (Лимасол) и бивш играч на ПАОК и Волос – Костас Балоянис, който през последните три години игра в България с цветовете на Ботев (Пловдив).

"Това е един от най-историческите отбори в страната, с голяма динамика и верни фенове“, подчерта в началото 26-годишният защитник. "Със сигурност изисква внимание, но смятам, че ако АЕК покаже истинското си лице, ще преодолее това препятствие. За да се случи това, ще е нужна концентрация и в двата мача и очевидно да не бъдат подценявани, тъй като те са показали добри неща както в първенството, така и в Европа.“

Анализирайки профила на Левски, нашият събеседник отбелязва: "Тази година, след много време, те прекъснаха монопола на Лудогорец, изкачвайки се на върха и то със сериозна разлика пред втория. Треньорът им е испанец (б.р. Хулио Веласкес), млад и с афинитет към атакуващия футбол. От това, което съм виждал, те са отбор с отлични показатели при преходите от защита в атака, като се опитват да създават положения и да достигат до противниковото наказателно поле с бързи действия.“

Ритъмът и бразилците

"Смятам, че ключът към мачовете с АЕК ще бъде ритъмът, тъй като гръцкият отбор не трябва да им позволява да тичат и да ги заплашват по фланговете, както обикновено се опитват да правят“, заявява гръцкият футболист. "Крилото Кирилов е опасен, но за щастие на АЕК той идва след контузия и мисля, че поне в мача във вторник няма да играе. Трябва да се обърне внимание на двама бразилци – левия бек Майкон, който често се включва в атака по целия фланг, и Рейналдо, който беше привлечен тази година и, ако не греша, бележи постоянно, навлизайки от крилото.“

В заключение Балоянис твърди: „Левски има публика, която вдига много шум, и фактът, че ще играят с АЕК на по-голям стадион от техния, е предимство за посещаемостта. Но ще го кажа отново – българите нямат нито потенциала, нито качеството, нито европейския опит на АЕК и ако играчите им избегнат грешки и пропуски, ще продължат в турнира", завършва материалът на гърците.

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