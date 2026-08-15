Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошният футболист на Ботев (Пловдив) Константинос Балоянис направи пред гръцкото издание "Риъл Нюз" подробен анализ на играта на Левски. Повод за него са предстоящите два мача между "сините" и АЕК (Атина) в плейофите на Шампионска лига. Той твърди, че "сините" са добър отбор, но нямат класата да отстранят гръцкия шампион. Балоянис отличава публиката на Левски, а също така и трима футболисти - Радослав Кирилв, Майкон и Рейналдо.
"Във вторник вечер АЕК ще започне европейското си приключение за сезона, като същевременно ще се стреми да остави зад гърба си загубения финал за Суперкупата от ОФИ и явните признаци на отпускане, които костваха първия трофей за годината. Левски ще посрещне гръцкия тим не на своя стадион, а на по-големия „Васил Левски“, с цел да го затрудни, само една стъпка преди основната фаза на Шампионската лига.
За усилията на гръцкия отбор, както и за силата на техния съперник, пред „Риъл Нюз“ говори левият бек на Аполон (Лимасол) и бивш играч на ПАОК и Волос – Костас Балоянис, който през последните три години игра в България с цветовете на Ботев (Пловдив).
"Това е един от най-историческите отбори в страната, с голяма динамика и верни фенове“, подчерта в началото 26-годишният защитник. "Със сигурност изисква внимание, но смятам, че ако АЕК покаже истинското си лице, ще преодолее това препятствие. За да се случи това, ще е нужна концентрация и в двата мача и очевидно да не бъдат подценявани, тъй като те са показали добри неща както в първенството, така и в Европа.“
Анализирайки профила на Левски, нашият събеседник отбелязва: "Тази година, след много време, те прекъснаха монопола на Лудогорец, изкачвайки се на върха и то със сериозна разлика пред втория. Треньорът им е испанец (б.р. Хулио Веласкес), млад и с афинитет към атакуващия футбол. От това, което съм виждал, те са отбор с отлични показатели при преходите от защита в атака, като се опитват да създават положения и да достигат до противниковото наказателно поле с бързи действия.“
Ритъмът и бразилците
"Смятам, че ключът към мачовете с АЕК ще бъде ритъмът, тъй като гръцкият отбор не трябва да им позволява да тичат и да ги заплашват по фланговете, както обикновено се опитват да правят“, заявява гръцкият футболист. "Крилото Кирилов е опасен, но за щастие на АЕК той идва след контузия и мисля, че поне в мача във вторник няма да играе. Трябва да се обърне внимание на двама бразилци – левия бек Майкон, който често се включва в атака по целия фланг, и Рейналдо, който беше привлечен тази година и, ако не греша, бележи постоянно, навлизайки от крилото.“
В заключение Балоянис твърди: „Левски има публика, която вдига много шум, и фактът, че ще играят с АЕК на по-голям стадион от техния, е предимство за посещаемостта. Но ще го кажа отново – българите нямат нито потенциала, нито качеството, нито европейския опит на АЕК и ако играчите им избегнат грешки и пропуски, ще продължат в турнира", завършва материалът на гърците.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google