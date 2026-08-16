УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

УЕФА обяви съдийската бригада за домакинския мач на Левски срещу АЕК от плейофния кръг на Шампионската лига. „Сините“ приемат гръцкия първенец на 18 август (вторник) от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Двубоят ще бъде ръководен от 37-годишния Глен Ниберг, който преди 7 години отново ръководи домакински мач на “сините”. На 1 август 2019 г. бе главен съдия при тежкото поражение с 0:4 от АЕК (Ларнака) в мач от Лига Европа. Четирите гола бяха дело на македонеца Иван Тричковски.

Мачът във вторник ще бъде втори за Ниберг след участието му на Мондиал 2026. Преди седмица той свири при домакинската загуба на Цървена звезда с 0:2 от Апроел (Беер Шева) в третия предварителен кръг на ШЛ. На Световното в САЩ, Мексико и Канада шведът ръководи три мача. Два от груповата фаза: Гана – Панама (1:0) и Кюрасао – Кот д'Ивоар (0:2), както и 1/16-финала между Испания и Австрия (3:0).

На 16 септември 2021 г. Глен Ниберг не носи късмет и на ЦСКА. Той е главен съдия при разгрома на „армейците“ с 1:5 като гост на Рома в Лигата на конференциите. Два месеца по-късно шведът ръководи мача от групите на Лига Европа между Брага и Лудогорец (4:2). Последният досег на Ниберг с български тим беше преди година. Той свири при загубата на националния отбор с 0:3 от Грузия в световна квалификация на 7 септември 2025 г.

Асистенти на Глен Ниберг във вторник на Националния стадион „Васил Левски“ ще бъдат сънародниците му Махбод Бейги и Андреас Сьодерквист, които са помощници и на мача срещу АЕК Ларнака преди седем години. Четвърти съдия ще бъде Адам Ладебек – също от Швеция. За ВАР ще отговарят нидерландците Денис Хиглер и Ервин Бланк.

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