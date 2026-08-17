Груич с първа тренировка пред журналисти в София

Сърбинът Марко Груич проведе първа открита тренировка с Левски. Той бе обявен като ново попълнение в събота, но към този час все още не е ясно дали ще получи картотека за мачовете с бившия ти тим АЕК.

Днес той се появи на терена на националния стадион заедно с новите съотборници преди първата среща от баража за влизането в групите на Шампионската лига. Полузащитникът пристига със свободен трансфер. Договорът на полузащитника е за 1+1 години. Любопитното е, че Груич е бил първия трансфер на Юрген Клоп в Ливърпул. За мърсисайдци сърбинът има 16 мача и 1 гол.

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