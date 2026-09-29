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Президентът на Лудогорец влезе в борда на директорите на Европейската футболна клубна асоциация

  • 29 сеп 2026 | 20:03
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Президентът на Лудогорец Александър Александров влезе в борда на директорите на ръководството на Европейските футболни клубове (EFC). Той бе избран по-рано днес по време на Генералната асамблея на организацията, проведена в Копенхаген. Това е огромно признание за 14-кратните шампиони и знаково събитие за българския футбол, който чрез Александров, за първи път в историята си, получава свое представителство на изключително високо ниво в най-влиятелната футболна клубна организация в Европа.

EFC обединява над 900 футболни клуба и участва активно в процесите, определящи бъдещето на европейския футбол. Организацията има съществена роля в диалога с УЕФА, защитата на интересите на клубовете и обсъждането на ключови въпроси, свързани с развитието на играта, включително разпределението на финансовите средства между клубовете.

Влиянието на EFC в европейския футбол се подчертава и от представителството ѝ в Изпълнителния комитет на УЕФА, където организацията разполага с две места. Към момента нейните представители са президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи и изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин.

Александър Александров е президент на Лудогорец от повече от 16 години и изборът му в Борда на директорите е важна стъпка в дългогодишното присъствие на клуба в европейската футболна общност на още по-високо управленско ниво.

„Това е голяма чест и признание за мен, но и в същото време отговорност“, коментира Александър Александров.

След избора Александров получи поздравления лично от Насер Ел Халайфи и останалите представители на борда на директорите.

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