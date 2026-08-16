Левски разясни как ще процедира до мача с АЕК

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди първия мач от плейофа на UEFA Champions League срещу АЕК (Атина) ще се проведе в 18:00 часа в понеделник, 17 август на Национален стадион „Васил Левски“.

Тренировката на представителния отбор в понеделник, 17 август започва в 11:00 часа. Тя ще се проведе на Национален стадион „Васил Левски“ и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Пресконференцията на старши треньора на „АЕК“ (Атина) Марко Николич ще се проведе в 19:00 часа в понеделник, 17 август на Национален стадион „Васил Левски“. Официалната тренировка на гостите от Гърция стартира в 19:30 часа и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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