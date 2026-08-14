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  3. Левски тренира с настроение преди мача с АЕК

Левски тренира с настроение преди мача с АЕК

  • 14 авг 2026 | 13:45
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Тимът на Левски проведе първото си занимание от програмата за мача с АЕК Атина от баража за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

Отделно тренираха с бегови упражнения Сангаре и Стипе Вуликич, а на терена изобщо не се появиха трайно контузените Кирилов, Камдем и Бурас. Тримата се тренират по индивидуални програми. Отборът започна заниманието с 40 минути работа във фитнеса, след което имаше упражнения с топка на терена. Заниманието бе открито и бе наблюдавано от десетки запалянковци, които не пропуснаха да се снимат със своите любимци.

До понеделник тренировките на Левски ще бъдат без представители на медиите и фенове. Официалната тренировка ще бъде в понеделник на стадион „Васил Левски“ и ще бъда открита в първите 15 минути. Иначе химнът на Шампионската лига ще ехти отново на най-големия български стадион във вторник от 22 часа.

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