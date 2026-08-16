Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

Днес в 15:00 часа Левски пусна билетите за домакинството на АЕК от плейофния кръг на Шампионска лига. Той ще се играе на 18 август (вторник) от 22:00 часа.

Феновете на "сините" образуваха огромна опашка пред касите на "Герена" няколко часа преди те да бъдат отворени. Тя се извиваше през целия парк. От клуба пък вече обявиха, че 11 500 картодържатели вече са се сдобили с билети.

Очаква се на мача, който ще се играе на стадион "Васил Левски", да има над 35 000 запалянковци, включително и около 2000 привърженици на гърците. Засега са предвидени буферни зони, което сваля капацитета на съоръженето.

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Снимки: Борислав Цветанов